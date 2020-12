Chory na COVID-19 uciekł ze szpitala. "Został przyłapany w markecie na próbie kradzieży alkoholu"

33-letni mężczyzna, chory na COVID-19, był hospitalizowany w szpitalu w Namysłowie. - W godzinach porannych niepostrzeżenie uciekł ze szpitala i udał się do jednego z marketów. Tam został przyłapany na próbie kradzieży kilku butelek alkoholu - relacjonuje Paweł Chmielewski z policji w Namysłowie. I dodaje, że do sklepu natychmiast wezwano patrol policji. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>

Trafił do izolatorium dla zatrzymanych, zarzuty usłyszał zdalnie

Funkcjonariusze zatrzymali 33-latka i przewieźli go do Prudnika, gdzie znajduje się izolatorium dla zatrzymanych zakażonych koronawirusem. - Przesłuchanie mężczyzny odbyło się w formie wideokonferencji. Usłyszał on dwa zarzuty - przekazuje Chmielewski. I dodaje: - 33-latek jest podejrzany o sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób narażając ich na chorobę zakaźną, a także o dopuszczenie się licznych kradzieży w namysłowskich sklepach. Służby sprawdzają, ile osób mężczyzna mógł zakazić w trakcie drogi ze szpitala do centrum miasta. Sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące. 33-latkowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.