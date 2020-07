Fotopułapka nagrała "grubszą" wilczycę, a dwa miesiące później trzy małe wilczki poznające świat

Najpierw pojawiła się ona...

- Od kilku lat na terenie naszego nadleśnictwa obserwowaliśmy wilki, ale były to pojedyncze, prawdopodobnie wędrujące, osobniki. Rok temu leśniczy z Łomnicy zauważył, że śladów wilków jest coraz więcej i dlatego zdecydował się na zamontowanie kilku fotopułapek - mówi Mateusz Majchrzyk, starszy referent do spraw ochrony przyrody z Nadleśnictwa Wałbrzych.

...a później trzy małe wilczątka

- Dla nas to bardzo dobra wiadomość, bo wilk w ekosystemie jest drapieżnikiem szczytowym, a jego obecność reguluje populację saren, dzików, jeleni i muflonów. Zresztą obserwujemy zmiany w zachowaniu tych zwierząt - przyznaje Majchrzyk. I wyjaśnia: - Do tej pory jelenie czy muflony trzymały się w dużych stadach i często powodowały duże szkody. Teraz, na skutek obecności wilków, stada są rozproszone, a zwierzęta są bardziej czujne i nie spędzają czasu w jednym miejscu. Poza tym to, że wilk wraca do naszych lasów oznacza, że są one w dobrej kondycji.