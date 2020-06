Przyjechali do lasu, zostawili śmieci i odjechali. Nagrała ich fotopułapka

"Niezwykle bezczelne zachowanie"

Mężczyźni nie mieli pojęcia, że ich "akcje" uwiecznia fotopułapka. "Nie bardzo rozumiemy czym się kierowali 'aktorzy'? Wiadomo że to 'lokalsi' - tym bardziej jesteśmy zbulwersowani" - czytamy na Facebooku Nadleśnictwa "Śnieżka". Leśnicy wyciągają też smutny wniosek: "Wygląda na to, że kochamy las... ale co poniektórzy kochają też w nim śmiecić". Ci, których nagrała fotopułapka, zostali już namierzeni. I mają - jak zapewnia nadleśnictwo - ponieść konsekwencje zaśmiecania lasu. - Mamy tu przykład niezwykle bezczelnego zachowania. Dlatego straż leśna skieruje wniosek do sądu o ukaranie sprawców - mówi Marek Rybak z Nadleśnictwa "Śnieżka". I dodaje, że sąd może ukarać każdego z nagranych mężczyzn grzywną do pięciu tysięcy złotych, a także koniecznością uiszczenia nawiązki na rzecz pokrycia kosztów uprzątnięcia lasu.

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany. § 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny. § 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę - do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

#zabierz5zlasu

Zachowanie mężczyzn, którzy postanowili pozbyć się odpadów na terenie Nadleśnictwa "Śnieżka", nie jest niestety przypadkiem odosobnionym. - Pralki, lodówki, złom posamochodowy, również stare meble. Mieliśmy w tym roku przypadek, gdy kilkanaście tysięcy zepsutych jaj zostało wyrzuconych do lasu i z pewnością nie zrobiła tego żadna gospodyni domowa. Wyrzucono też kilkaset kilogramów zepsutych ryb - wylicza to, co pozostawiają w lesie Polacy, Anna Malinowska, rzecznik Lasów Państwowych. Sprzątanie leśnych śmieci - jak informuje reporterka TVN24 Monika Celej - kosztuje rocznie Lasy Państwowe 20 mln złotych. Sprzątaniem odpadów takich, jak te pozostawione w lesie na terenie Karpacza, muszą zająć się specjaliści. Jednak, jak podkreślają leśnicy, każdy może przyczynić się do tego, by lasy były czystsze. I nie chodzi tylko o to, byśmy nie pozostawiali po sobie śmieci, ale też o to, by sprzątnąć te niewielkie odpady, jak na przykład plastikowe butelki, na które natkniemy się w trakcie leśnych wędrówek. Stąd coroczna akcja #zabierz5zlasu. - Każdy, kto wybiera się do lasu, powinien zabrać ze sobą worek na śmieci, rękawiczki i zabrać minimum pięć śmieci z lasu. Zrobić im zdjęcie, wrzucić je na portal społecznościowy z hasztagiem zabierz5zlasu i nominować kolejnych uczestników zabawy - wyjaśnia Alicja Sitek, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.