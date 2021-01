Wilki w oku kamery. "Młodzież lubi popsocić, znowu chciały zjeść fotopułapkę"

"Młodzież to lubi popsocić. Znów chciały zjeść moją fotopułapkę...." - wpis o takiej treści zamieszczono na facebookowej stronie Nadleśnictwa Bolesławiec. Do wpisu załączono nagranie, na którym widać drapieżnika. A właściwie - jak mówi Barbara Zawadzka z Nadleśnictwa Bolesławiec, która od lat zajmuje się wilkami - dwa młode osobniki, które na świat przyszły w 2020 roku. Najpierw jeden z wilków stoi w pewnej odległości od nagrywającego go sprzętu. Przez moment spogląda wprost w stronę fotopułapki, później jednak bardziej zainteresowany jest padającym śniegiem. W końcu podchodzi do fotopułapki, ale jej nie rusza i idzie w swoją stronę. Większą ciekawością wykazał się drugi z wilków. Ten fotopułapkę próbował zjeść. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>