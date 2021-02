Martwa wilczyca przy drodze, mogła zostać zastrzelona

Policjanci z Bolesławca (województwo dolnośląskie) sprawdzają, jak doszło do śmierci wilczycy znalezionej przy drodze. Początkowo sądzono, że padła ofiarą wypadku komunikacyjnego, ale znaleziono ślad wskazujący na to, że została zastrzelona.

Na początku lutego Nadleśnictwo Bolesławiec zostało poinformowane o tym, że 150 metrów od drogi krajowej numer 94 jeden z myśliwych natknął się na martwego wilka. "Po wskazaniu miejsca i wstępnych oględzinach uznano, że to wypadek komunikacyjny. Ustalono że to około 4-letnia samica, która prawdopodobnie w ubiegłym roku wyprowadziła młode. Ciało zwierzęcia było już częściowo nadjedzone od strony klatki piersiowej. Zgon określono wstępnie na około 20 stycznia 2021" - napisano na facebookowym profilu Nadleśnictwa Bolesławiec. OGLĄDAJ TELEWIZJĘ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Otwór wlotowy na karku wilka, sprawę bada policja

W dniu zgłoszenia jeden z leśników udał się na miejsce, by dokumentować to, co się stało. Podczas wykonywania zdjęć - jak relacjonuje Nadleśnictwo Bolesławiec - na ciele wilka, na wysokości karku po lewej stronie, odkryto około dwucentymetrowy otwór wlotowy. Stąd podejrzenie, że wilczyca została zastrzelona. Sprawę zgłoszono policji. - Otrzymaliśmy zgłoszenie i teraz prowadzimy czynności w tej sprawie. Zabezpieczyliśmy dokumentację, między innymi księgi polowań i przesłuchujemy świadków - informuje Anna Kublik-Rościszewska z policji w Bolesławcu. Ciało wilka zabezpieczono w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Bolesławcu. Stamtąd ma trafić na sekcję do jednej z klinik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jednak jak informują leśnicy "wilk znajduje się nadal w Bolesławcu".