Wrocław Włamali się do domu, ale nie zdążyli nic ukraść. Zatrzymani na gorącym uczynku Oprac. Svitlana Kucherenko |

Włamali się do domu, zatrzymano ich na gorącym uczynku Źródło wideo: Policja dolnośląska Źródło zdj. gł.: Dolnośląska policja

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do włamania doszło 12 września około godziny 20 na terenie gminy Mysłakowice. Policjanci w Kowarach otrzymali zgłoszenie od właściciela nieruchomości o włamaniu do jednego z okolicznych domów. Jak usłyszeli od zgłaszającego, sprawcy prawdopodobnie nadal znajdują się wewnątrz budynku.

Komendant Komisariatu Policji w Kowarach wraz ze swoim zastępcą udali się pod wskazany adres, jednocześnie kierując na miejsce dodatkowy patrol.

"Policjanci, po przybyciu na miejsce, weszli do budynku i chwilę później zatrzymali dwie osoby. Była to 32-letnia mieszkanka powiatu karkonoskiego oraz 49-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Oboje zostali zatrzymani na gorącym uczynku" - informuje Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze.

Włamali się do domu, ale nie zdążyli nic ukraść Źródło zdjęcia: Dolnośląska policja

Dzięki szybkiej reakcji właściciela nieruchomości, który powiadomił policję, para nie zdążyła zabrać z budynku żadnych przedmiotów.

Usłyszeli zarzuty

32-latka i 49-latek usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży z włamaniem. Za popełnienie tego czynu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat. O dalszym losie zatrzymanych zdecyduje sąd.