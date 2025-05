Pościg za kierowcą. Miał trzy promile i siedem zakazów

Do zdarzenia doszło koło Jeleniej Góry Źródło: tvn24

Podczas nocnego patrolu w Mysłakowicach funkcjonariusze zauważyli samochód, którego kierowca na widok radiowozu nagle przyspieszył. Zignorował sygnały świetlne i dźwiękowe.

W pewnym momencie stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w bramę prywatnej posesji, a następnie w przydrożny mur. 34-latek został zatrzymany.

Uciekał przed policjantami, bo był pijany i kierował wbrew zakazom sądowym Źródło: KMP w Jeleniej Górze

Cała lista zakazów

W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna miał w organizmie blisko trzy promile alkoholu. Prowadził pojazd pomimo siedmiu aktywnych zakazów sądowych, w tym pięciu dożywotnich oraz dwóch decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.

Teraz grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

"Te przepisy do tej pory były dziurawe"

W kilku województwach w Polsce komendanci policji wydali polecenie, by funkcjonariusze podczas kontroli drogowej reagowali zdecydowanie wobec osób łamiących sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W efekcie sądy zajmowały się takimi sprawami w trybie przyspieszonym. Część z nich kończyła się orzeczeniem bezwzględnego więzienia, w innych przypadkach sądy decydowały o łagodniejszych środkach.

- Trzech rekordzistów w Polsce miało po 19 zakazów prowadzenia pojazdów, a mimo to ze względu na brak kontroli ze strony policji wsiadali do samochodów i nimi jeździli. Te przepisy do tej pory były dziurawe - podkreśla Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

