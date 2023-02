Ukradł busa, uciekał nim przed policją i uderzył w inne auto. Nagranie z pościgu

- Kierowca busa jechał wraz z grupą kolarzy, a gdy jeden z nich źle się poczuł, mężczyzna na parkingu wysiadł na chwilę z auta, aby sprawdzić, co dzieje się z rowerzystą. Ten moment wykorzystał 34-latek, wsiadł do auta i odjechał. Wartość skradzionego auta oszacowano na ponad 40 tysięcy złotych - mówi Edyta Bagrowska, rzeczniczka jeleniogórskiej policji.

Pościg zakończony kolizją

- Policjanci dali kierującemu sygnał do zatrzymania. Ten jednak nie zareagował i nadal kontynuował jazdę. Kilka minut później uderzył w pojazd jadący przed nim, a zaraz po tym został zatrzymany. Kierującym okazał się 34-letni jeleniogórzanin. Jego zachowanie wskazywało, że mógł on być pod działaniem środków odurzających. Mężczyzna nie posiadał również uprawnień do kierowania - wymienia Bagrowska.

Zatrzymany usłyszał zarzuty kradzieży i niezatrzymania się do kontroli i trafił do aresztu. Za przestępstwa odpowie przed sądem, grozi mu do pięciu lat więzienia. 34-latkowi pobrano krew do badań. Jeśli potwierdzi się, że kierował pojazdem będąc pod wpływem środków odurzających, odpowie również za to przestępstwo.