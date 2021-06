Sąd przedłużył areszt oskarżonemu o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przedłużył do piątego grudnia areszt Jakubowi A. Mężczyzna jest oskarżony o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin, grozi mu dożywocie.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu sędzia Małgorzata Lamparska, sąd apelacyjny przedłużył areszt Jakubowi A. do 5 grudnia 2021 roku.

Akt oskarżenia w tej sprawie pod koniec maja trafił do Sądu Okręgowego w Świdnicy. Nie wyznaczono jeszcze terminu pierwszej rozprawy.

Akt oskarżenia

A. został oskarżony o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zarzucił mu również podżeganie innej osoby do dokonania zabójstwa 10-Kristiny.

Według prokuratury A. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu zbrodni i złożył wyjaśnienia w sprawie. - W trakcie eksperymentu procesowego w sposób szczegółowy przedstawił przebieg zdarzenia, ujawniając okoliczności, które mógł znać tylko sprawca zabójstwa. Informacje te znalazły potwierdzenie w innych dowodach zgromadzonych w sprawie - przekazał wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk.

Policja publikuje nagranie z zatrzymania 22-latka podejrzanego o zabójstwo Kristiny 17.06| Nie stawiał oporu i - co można sądzić po ubiorze - nie spodziewał się wizyty policjantów. 22-latek podejrzany o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin został zatrzymany na terenie Wrocławia. Mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów. Grozi mu dożywocie. policja dolnośląska

Wywiózł do lasu i zabił

Początkowo śledczy informowali o tym, że do zbrodni doszło na tle seksualnym. Później okazało się, że sprawca chciał skierować podejrzenia śledczych na działanie pedofila. Prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci 10-latki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi.

Zatrzymany kilka dni później Jakub A. przyznał się do zabicia Kristiny. Oprócz zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku "motywacji zasługującej na szczególne potępienie" usłyszał także zarzut zbezczeszczenia zwłok i podżegania do zabójstwa. A. miał bowiem przez internet namawiać swojego znajomego do zabójstwa dziewczynki. Za pomoc miał oferować 10 tysięcy złotych.