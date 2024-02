Kristina nigdy nie wróciła ze szkoły. Jakub A. prawomocnie skazany na dożywocie

Decyzją sądu Jakub A. będzie odbywał karę dożywotniego więzienia w systemie terapeutycznym. Podwyższona została też kwota zadośćuczynienia ze 100 do 200 tysięcy złotych, które A. ma zapłacić rodzinie zamordowanej Kirstiny. Sąd zmienił natomiast kwalifikację czynu, uznając, że nie było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. - Pozbawił ofiarę życia w sposób okrutny, ale nie ze szczególnym okrucieństwem. Nie było szczególnego pastwienia się nad ofiarą - uzasadnił decyzję sędzia Andrzej Kot.

Zbrodnia w Mrowinach

10-letnia Kristina 13 czerwca 2019 r. ok. godz. 13 wyszła ze szkoły w centrum wsi Mrowiny, gdzie mieszkała. Od domu dzielił ją kilometr. Ostatni raz była widziana 200 metrów od domu. Jej ciało znaleziono tego samego dnia w lesie - 6 km od Mrowin. Prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci 10-latki były liczne rany kłute klatki piersiowej i szyi. Jakub A. został zatrzymany po czterech dniach - 16 czerwca 2019 r. Po zatrzymaniu przyznał się do zbrodni. Uznał, że Kristina była przeszkodą do stworzenia związku z jej matką.

Apelację od wyroku pierwszej instancji złożyła również obrona A., która kwestionowała wcześniejsze opinie biegłych psychologów i psychiatrów co od poczytalności oskarżonego (z opinii tych wynika, że Jakub A. w chwili popełnienia zarzucanych mu zbrodni był poczytalny). Według obrony, wydane przez biegłych opinie były "nierzetelne". Obrona wnioskowała o obniżenie kary i odbywanie jej w warunkach terapeutycznych, a także o usunięcie z opisu czynu, że został on popełniony ze szczególnym okrucieństwem.

U Jakuba A. zdiagnozowano schizofrenię

W trackie procesu apelacyjnego sąd zlecił kolejną opinię biegłym, która jest zbieżna z wcześniejszymi. Obrońca oskarżonego mecenas Olgierd Grodziński złożył w czwartek wniosek o uzupełnienie nowej opinii, ale sąd go odrzucił. Mecenas Grodziński podnosił przy tym, że lekarze psychiatrzy, którzy mieli pod swoją opieką A. w czasie pobytu w aresztach śledczych, zdiagnozowali u niego schizofrenię. - Wszyscy ci lekarze w dokumentacji medycznej zdiagnozowali u A. schizofrenię. Stąd moje pytanie, czy kilkunastu lekarzy się myli, a jeśli tak, to dlaczego (…) czy aplikowanie mu przez pięć lat, od czasu zatrzymania, leków na schizofrenię ma wpływ na to, w jaki sposób on teraz funkcjonuje – mówił adwokat.