Rozkopany dziecięcy grób na poniemieckim cmentarzu. "Ktoś dokładnie wiedział, gdzie kopać"

"Ktoś dokładnie wiedział, w którym grobie kopać"

I tak właśnie było w trakcie wizyty na poniemieckiej nekropolii w Modliszowie. To właśnie tam uwagę ekipy filmowej przyciągnął jeden z niewielkich, dziecięcych grobów. Mogiła była rozkopana, a obok znajdowała usypana ziemia. Ten, kto zniszczył pochówek sprzed kilkudziesięciu lat, prawdopodobnie uszkodził też tablicę nagrobną. Zdaniem Kazka, do dewastacji grobu mogło dojść zaledwie kilka dni przed wizytą filmowców na cmentarzu.

- Ktoś z wykrywaczem albo też mający informację, może były mieszkaniec, po prostu dokładnie wiedział, w którym grobie i jak kopać i wyciągnąć to, co zostało w tym grobie schowane - mówi Kazek. Czego szukano w dziecięcym grobie? Popularyzator historii wyjaśnia: - Byli niemieccy mieszkańcy w swoich grobach składali depozyty. Najczęściej były to rzeczy wartościowe, biżuteria, srebra, porcelana. Był to znak, aby po powrocie na dany teren grób był lokalizacją. Był łatwą informacją do przekazania, gdzie znajduje się rodzinny depozyt. W tym przypadku jednak nie wiadomo, czy mogiła została rozkopana przez poszukiwawczy skarbów, czy kogoś, kto miał wiedzę na temat tego, że w jej wnętrzu może znajdować się coś cennego.