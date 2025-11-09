Nie opanował auta na zakręcie. Nie żyje 22-letni kierowca

Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w niedzielę, 9 listopada, około godziny 5:15, na drodze wojewódzkiej 396 na Dolnym Śląsku.
"22-letni kierowca samochodu marki VW, jadąc od Minkowic Oławskich w kierunku Janikowa, na łuku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo" - informuje oławska policja.
Mimo natychmiastowej pomocy świadków oraz przybyłych służb ratunkowych, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.
Trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Oława