Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Nie opanował auta na zakręcie. Nie żyje 22-letni kierowca

Śmiertelny wypadek pod Janikowem
Do zdarzenia doszło w powiecie oławskim
Źródło: Google Earth
22-letni kierowca volkswagena zginął po tym, jak stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo na drodze wojewódzkiej nr 396 na Dolnym Śląsku. Mimo szybkiej reakcji świadków i służb ratunkowych życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Do wypadku ze skutkiem śmiertelnym doszło w niedzielę, 9 listopada, około godziny 5:15, na drodze wojewódzkiej 396 na Dolnym Śląsku.

"22-letni kierowca samochodu marki VW, jadąc od Minkowic Oławskich w kierunku Janikowa, na łuku drogi z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w przydrożne drzewo" - informuje oławska policja.

Mimo natychmiastowej pomocy świadków oraz przybyłych służb ratunkowych, życia młodego mężczyzny nie udało się uratować.

Śmiertelny wypadek pod Janikowem
Śmiertelny wypadek pod Janikowem
Źródło: Policja Oława

Trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Tragiczny wypadek. Uderzenie było tak mocne, że z auta wypadł silnik

Tragiczny wypadek. Uderzenie było tak mocne, że z auta wypadł silnik

Olsztyn
Auto dachowało, wypadły z niego trzy osoby

Auto dachowało, wypadły z niego trzy osoby

Poznań
OGLĄDAJ: Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
09 1155 loza cl-0027

Najnowsze wydanie "Loży prasowej"
NA ŻYWO

09 1155 loza cl-0027
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Policja Oława

Udostępnij:
TAGI:
dolnośląskieWypadek
Czytaj także:
Ludzie, w tym członkowie Libańskiego Czerwonego Krzyża na miejscu ataku w miejscowości Szeba
Kolejna fala izraelskich nalotów. Jeden w pobliżu szpitala
Świat
Atak na ratowników medycznych
Zaatakowani ratownicy medyczni. Dwóch mężczyzn z zarzutami
Wrocław
fastfood hamburger frytki shutterstock_2220749575
Wielka sieć fast food w tarapatach. Setki restauracji do zamknięcia
BIZNES
Miejsce Obsługi Podróżnych przy autostradzie A1 pod Kutnem
To nie kwiaciarnia, przedszkole ani fryzjer. To MOP
Piotr Krysztofiak
Jelena Rybakina po finale WTA Finals
Zgrzyt podczas ceremonii. Legenda skrytykowała zachowanie mistrzyni
EUROSPORT
44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Zły dom to nie sprawa prywatna. "Nie bójmy się dzwonić na 112"
Polska
Dzięki dronowi z termowizją udało się odnaleźć mężczyznę na polu
Dron wypatrzył na polu zaginionego 73-latka. Nagranie
Najnowsze
Pogoda na 16 dni. Do Polski zbliża się przedzimie
Pogoda na 16 dni. Przedzimie puka do naszych drzwi
METEO
Miejsce zdarzenia
Uciekł przez okno, ratując się przed torturami. "Prosił o wodę i o wezwanie pogotowia"
Łódź
bitcoin pln shutterstock_785272210
"Poszkodowane będą uczciwe firmy". Wiceminister ostrzega przed brakiem ustawy
BIZNES
Wyłączony ruch kolejowy na stacji Warszawa Centralna. Pociągi przekierowane na inne stacje
Dworzec Centralny wyłączony z ruchu. "Pasażerowie dobrze sobie radzą z sytuacją"
WARSZAWA
imageTitle
Kubica o złamaniu naczelnej zasady. "Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać"
EUROSPORT
imageTitle
Były reprezentant Polski zachwyca w Niemczech. Niespodziewany rozwój kariery
EUROSPORT
Narodowe Święto Niepodległości w Waszych miejscowościach 
Muzycznie, kulturalnie i sportowo. Świętowanie 11 listopada w Warszawie
WARSZAWA
Donald Tusk
Tusk o "pisowskiej akcji". "Niedługo zabraknie im cegieł"
Polska
Auto zostało całkowicie zniszczone
Tragiczny wypadek. Uderzenie było tak mocne, że z auta wypadł silnik
Olsztyn
Jeden z banknotów użytych w czasie oszustwa
Takie banknoty dostał w prezencie. Zapłacił nimi na stacji
Łódź
boeing 737 - Przemyslaw Szablowski shutterstock_1338528011
Gigant chce rozszerzyć współpracę z Polską. Proponuje wojsku śmigłowce i myśliwce
BIZNES
Ranna fotoreporterka agencji Reutera Raneen Sawafta
Zbierali oliwki, zostali zaatakowani. Fotoreporterka "bita bez litości"
Świat
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Japonii
Ostrzeżenie przed tsunami w Japonii
METEO
Miejsce zdarzenia w Tampie na Florydzie
Uciekał przed policją, wjechał w kilkanaście osób. Są ofiary śmiertelne
Świat
imageTitle
Bolesna decyzja Djokovicia. "Już przed meczem było źle"
EUROSPORT
Szanghaj, Chiny, terminal kontenerowy
Chiny zmieniają decyzję. Łagodzą ograniczenia
BIZNES
Prezydent Syrii Ahmed al-Szara
Deklaruje, że chce zmienić swój kraj. Spotka się z Trumpem
Świat
imageTitle
Zwycięstwo San Antonio Spurs. Udany występ Sochana
EUROSPORT
lotto shutterstock_2243440457
Dwie wielkie wygrane w Lotto
BIZNES
imageTitle
Podjęli decyzję. Będą domagać się wykluczenia Izraela z UEFA
EUROSPORT
Smog, maska antysmogowa
Alert RCB. "Unikaj aktywności na zewnątrz"
METEO
Filipiny. Ludzie ewakuowani w związku z nadejściem supertajfunu
Prawie milion ewakuowanych. Idzie supertajfun
METEO
Przedstawiciele partii Razem podczas kongresu tego ugrupowania w Warszawie. 8 listopada 2025 roku
Nie głosowali w sprawie aresztu dla Ziobry. Partia "zdezerterowała"
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica