Przyniosła rzeczy zatrzymanemu partnerowi, sama trafiła do celi

28-latek został zatrzymany przez policję, bo był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Jego partnerka przyniosła do komendy rzeczy osobiste mężczyzny i sama została zatrzymana. Okazało się, że również jest poszukiwana. -Teraz będą musieli zmierzyć się nie tylko z rozłąką, ale również z zasądzoną wobec nich karą - informują funkcjonariusze.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (24 lipca). - Podczas służby patrolowej funkcjonariusze pojechali do miejsca, gdzie mógł przebywać jeden z aktualnie poszukiwanych mieszkańców Milicza - relacjonuje mł. asp. Tomasz Nowak z biura prasowego dolnośląskiej policji. Na miejscu mundurowi zatrzymali 28-latka, który miał do odbycia karę pozbawienia wolności. Mężczyzna został przewieziony do komendy policji.