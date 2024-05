Trzy promile kierowcy ciężarówki, w kabinie puste puszki po piwie

48-letni kierowca ciężarówki, jadąc z dużą naczepą całą szerokością drogi, doprowadził do bocznego zderzenia z jadącą z przeciwka inną ciężarówką. Mężczyzna w organizmie miał ponad trzy promile alkoholu. Trafił do policyjnego aresztu, a jego pojazd na parking strzeżony.

We wtorek o godzinie 11:30 na jednej z lokalnych dróg powiatu milickiego, pomiędzy miejscowościami Ujazd i Wodników Górny doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych.

Z relacji kierowcy mana wynikało, że w celu uniknięcia czołowego zderzenia zmuszony został do zjechania maksymalnie na prawe pobocze, co mogło doprowadzić do wjechania do przydrożnego rowu. Na szczęście nikomu nic się nie stało.