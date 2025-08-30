Kluczowe fakty:
- Prezydent zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Na ten moment ta decyzja nie zmienia kwestii przyznawania świadczenia 800+ - nadal przysługuje ono Ukraińcom, których dzieci uczą się w Polsce.
- Prezydent uzasadniał jednak weto tym, że rząd nie zawarł w ustawie innego warunku wypłacania 800+, czyli powiązania go z tym, czy dany rodzic pracuje w Polsce. Rząd nie wyklucza takiego rozwiązania, w kampanii wyborczej taki postulat zgłosił Rafał Trzaskowski.
- Taka zmiana uderzyłaby w najbardziej potrzebujących, szczególnie samotne matki, które nie mogą podjąć pracy, bo opiekują się dziećmi.
- – Nie są to łatwe dzieci, ale dla nich żyję – mówi Iryna Varzhova, samotna matka trójki dzieci, z których każde wymaga specjalistycznej opieki. I dodaje: nie mogę pracować fizycznie.
- Denys Petrov i jego żona są całkowicie niewidomi. – Kiedy okazało się, że jestem niepełnosprawny, odmówiono mi – wspomina swoje próby szukania pracy.
- Anzhela Diorditsa opiekuje się siedmiorgiem dzieci ewakuowanych z Ukrainy. Nie są jej biologicznymi dziećmi, ale każde z nich wymaga stałej opieki psychologicznej i medycznej. – To moja praca – mówi.
Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek 25 sierpnia zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.