Kluczowe fakty:

Prezydent zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Na ten moment ta decyzja nie zmienia kwestii przyznawania świadczenia 800+ - nadal przysługuje ono Ukraińcom, których dzieci uczą się w Polsce.

Prezydent uzasadniał jednak weto tym, że rząd nie zawarł w ustawie innego warunku wypłacania 800+, czyli powiązania go z tym, czy dany rodzic pracuje w Polsce. Rząd nie wyklucza takiego rozwiązania, w kampanii wyborczej taki postulat zgłosił Rafał Trzaskowski.

Taka zmiana uderzyłaby w najbardziej potrzebujących, szczególnie samotne matki, które nie mogą podjąć pracy, bo opiekują się dziećmi.

– Nie są to łatwe dzieci, ale dla nich żyję – mówi Iryna Varzhova, samotna matka trójki dzieci, z których każde wymaga specjalistycznej opieki. I dodaje: nie mogę pracować fizycznie.

Denys Petrov i jego żona są całkowicie niewidomi. – Kiedy okazało się, że jestem niepełnosprawny, odmówiono mi – wspomina swoje próby szukania pracy.