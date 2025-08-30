Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Mieszkające w Polsce Ukrainki komentują pomysł zabrania 800+ niepracującym

|
Anzhela Diorditsa z siódemką dziećmi
Pomoc dla Ukraińców pod znakiem zapytania. "Nam nie lecą bomby na głowy, urodziliśmy się lepiej"
Źródło: Renata Kijowska/Fakty TVN
"Dla nich żyję" - mówią ukraińskie matki, opiekunowie i osoby z niepełnosprawnościami, które po wybuchu wojny znalazły schronienie w Polsce. Dla wielu z nich świadczenie 800+ było jedynym wsparciem w codziennej walce o zdrowie dzieci, dach nad głową i godne życie. Po zawetowaniu przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, wróciła dyskusja o pomyśle wprowadzenia 800+ tylko dla pracujących. Eksperci ostrzegają: decyzja uderzy w najbardziej potrzebujących, którzy nie mogą podjąć pracy.
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Prezydent zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Na ten moment ta decyzja nie zmienia kwestii przyznawania świadczenia 800+ - nadal przysługuje ono Ukraińcom, których dzieci uczą się w Polsce.
  • Prezydent uzasadniał jednak weto tym, że rząd nie zawarł w ustawie innego warunku wypłacania 800+, czyli powiązania go z tym, czy dany rodzic pracuje w Polsce. Rząd nie wyklucza takiego rozwiązania, w kampanii wyborczej taki postulat zgłosił Rafał Trzaskowski.
  • Taka zmiana uderzyłaby w najbardziej potrzebujących, szczególnie samotne matki, które nie mogą podjąć pracy, bo opiekują się dziećmi.
  • – Nie są to łatwe dzieci, ale dla nich żyję – mówi Iryna Varzhova, samotna matka trójki dzieci, z których każde wymaga specjalistycznej opieki. I dodaje: nie mogę pracować fizycznie.
  • Denys Petrov i jego żona są całkowicie niewidomi. – Kiedy okazało się, że jestem niepełnosprawny, odmówiono mi – wspomina swoje próby szukania pracy.
  • Anzhela Diorditsa opiekuje się siedmiorgiem dzieci ewakuowanych z Ukrainy. Nie są jej biologicznymi dziećmi, ale każde z nich wymaga stałej opieki psychologicznej i medycznej. – To moja praca – mówi.

Prezydent Karol Nawrocki w poniedziałek 25 sierpnia zawetował nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Czytaj także:
Do zdarzenia doszło w centrum Łodzi
"To jest coś, co nie powinno się wydarzyć". Nagranie
Najnowsze
30 0555 cl-0006
"Bez wolności słowa nie istniejemy"
Polska
kadr
"Scheda" w streamingu, proces znanej raperki, Sting pozwany
KADR NA KINO
Niedźwiedź brunatny - zdjęcie poglądowe
Mieszkanka Alaski wyszła pobiegać. Pod domem zaatakował ją niedźwiedź
METEO
Fałszywy taksówkarz zatrzymany na Starówce
Fałszywy taksówkarz zatrzymany. "Ceny brał z podsufitki"
WARSZAWA
F-16 Tiger Demo Team
"Chaos" na nagraniach z Radomia. Ekspert: na koniec się dogadali, to się zdarza
Polska
imageTitle
Zwycięstwo ze Słowenią to dla niego za mało jak na urodzinowy prezent
EUROSPORT
"Me time" to czas dla siebie i dbanie o własne potrzeby
Czym jest "me time" i dlaczego jest tak ważny
Anna Bielecka
Donald Trump
"To byłaby katastrofa". Trump reaguje na decyzję sądu w sprawie ceł
BIZNES
imageTitle
Zawodniczka z drugiej setki rankingu czarnym koniem US Open
EUROSPORT
Samochód spłonął na autostradzie A1
Pożar samochodu na autostradzie. Spłonął doszczętnie
Łódź
Nielegalne papierosy ukrywał w pudełkach po pizzy
Nielegalne papierosy w pudełkach po pizzy. Zdradziło go nerwowe zachowanie
WARSZAWA
Las w Amazonii, Brazylia
ONZ bije na alarm w sprawie utrzymywania się współczesnego niewolnictwa
Adam Niedzielski
Pobicie Adama Niedzielskiego. Jest decyzja sądu
WARSZAWA
Karol Nawrocki
Weto dla lex Kamilek. "Za pół roku dyrektorzy mieliby dostęp do Krajowego Rejestru Karnego"
Polska
Andrzej Duda
"Mało prawdopodobne". Co planuje Andrzej Duda?
Polska
Miejscami może spaść ulewny deszcz
Ulewy i skwar. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
METEO
Zginęły trzy osoby
To byli trzej chłopcy. Nowe informacje o makabrycznym wypadku
Kraków
Donald Tusk
Stopnie alarmowe w Polsce. Premier podjął decyzję
BIZNES
22 min
pc
Łazik NASA zrobił nowe zdjęcia
KIJEK W KOSMOSIE
Prezydent USA Donald Trump na spotkaniu z członkami klubu piłkarskiego Juventus w Gabinecie Owalnym Białego Domu
Nowe rozporządzanie Trumpa zmienia wytyczne funkcjonujące od ponad 60 lat
łoś
Mieszkańcy kontra właściciel. Czy śmiertelna pułapka zniknie?
Kujawsko-Pomorskie
Śnieg
Spadł śnieg, dzieci lepiły bałwany
METEO
48 min
pc
Znowu iskrzy na linii Dania-USA, gorąco też między Polską a Węgrami
Szczyt Europy
imageTitle
Mały kibic okradziony. Miliony wyświetleń i szczęśliwy finał poszukiwań
EUROSPORT
Polski myśliwiec F-16
Kontroler nie wiedział, z kim rozmawia
Artur Molęda
Radosław Sikorski
Sikorski: Polska gotowa do ubezpieczenia Belgii na wypadek rosyjskich pozwów
Rosyjski atak na Zaporoże
Rosyjskie drony i rakiety spadły na Ukrainę. Jedna osoba zginęła
imageTitle
Były trener Majchrzaka uderzył w środowisko. "Uśmiecham się na myśl o hipokryzji"
EUROSPORT
imageTitle
Sabalenka w trybie mistrzyni. Spektakularny krok w stronę obrony tytułu
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica