Zatrucie czadem w bloku. Nie żyje mężczyzna, reszta rodziny i sąsiadka w szpitalu

Jedna osoba nie żyje, a cztery trafiły do szpitala w wyniku zatrucia tlenkiem węgla w jednym z bloków mieszkalnych w Miękini na Dolnym Śląsku.

Zgłoszenie o zdarzeniu w bloku wielorodzinnym służby ratownicze otrzymały we wtorek po godzinie 7 rano. - Po dojechaniu na miejsce strażacy stwierdzili, że doszło do zatrucia mieszkańców przez emisję tlenku węgla, w wyniku czego zmarł mężczyzna. Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu go urządzeniami pomiarowymi. Jednak wtedy mieszkanie było już przewietrzone przez zgłaszającą - mówi dyżurna straży pożarnej w Środzie Śląskiej.