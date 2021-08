Wyjechał karetką na przejażdżkę, włączył sygnały świetlne. Był pijany

Policjanci z Międzyborza (Dolnośląskie) zatrzymali 51-latka, który kierował karetką, używając jeszcze do tego sygnałów świetlnych. Mężczyzna miał ponad dwa promile w wydychanym powietrzu.

W środę rano dyżurny policji przyjął zgłoszenie, że na drogach gminy Międzybórz porusza się karetka z włączonymi sygnałami świetlnymi, a siedzący za jej kółkiem mężczyzna może być nietrzeźwy. Funkcjonariusze pojechali we wskazany rejon i niedaleko miejscowości Dziesławice zauważyli jadący ambulans.

Przejażdżka karetką

51-latek został zatrzymany i przewieziony na posterunek do Międzyborza. Tam zmienił swoje nastawienie i dmuchnął w alkomat. Wynik - ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

- Podczas rozmowy z kierującym ustalono, że kupił on ambulans, który chciał wykorzystać do pracy, gdyż ma uprawnienia ratownika medycznego. Oświadczył również, że tego dnia nie wykonywał pracy, lecz chciał się tylko przejechać. Jednak z uwagi na stan nietrzeźwości mężczyzny, rozmowa ta nie była do końca logiczna. 51-latek zostanie przesłuchany na trzeźwo. Wszystkie te informacje będą weryfikowane przez policjantów - przekazuje Pytel.