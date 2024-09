Miasta zdewastowane przez wodę. Zobacz, jak się zmieniły

Pod wodą znalazły się też Głuchołazy (woj. opolskie) . Wiadomo, że niemal połowa miasta odcięta jest od bieżącej wody i od prądu. To, co teraz widać w mieście to wielotonowe zwały gruzu, zgliszcza i szlam. We wtorek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że Ministerstwo Obrony Narodowej skieruje wojska inżynieryjne, by pomóc usunąć skutki powodzi. Stan wody w Głuchołazach był o metr wyższy niż w trakcie powodzi w 1997 roku.