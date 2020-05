41-latek zabił psa młotkiem. Tłumaczenie? "Chciał mu ulżyć w cierpieniach"

Policja i obrońcy zwierząt interweniowali w Marciszowie na Dolnym Śląsku. Na jednej z posesji odkopali ciało psa. Właściciel przyznał, że uderzał go młotkiem w głowę, aż zabił. Zlecona została sekcja zwłok, która ma wykazać, czy zwierzę było wcześniej podtruwane.

Przyznał, że zabił młotkiem

Od samego początku mężczyzna nie ukrywał, co się stało. Bagatelizował śmierć zwierzęcia. - Nie zaprzeczał, że kilkukrotnie uderzając w głowę psa młotkiem, pozbawił go życia. Jak twierdził, pies od jakiegoś czasu chorował i chciał mu jedynie ulżyć w cierpieniach. W trakcie składania wyjaśnień potwierdził również, że podawał psu jakieś środki - przyznaje Paulina Basta, rzeczniczka kamiennogórskiej policji.

DIOZ podaje, że mogła to być trutka na szczury. Wykopane z ziemi ciało czworonoga przekazano do zakładu weterynarii sądowej we Wrocławiu, gdzie przeprowadzona zostanie sekcja zwłok, obejmująca m.in. badanie toksykologiczne.