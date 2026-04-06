Uderzyli w drzewo. Zginęła 17-latka, 20-latek miał zakaz prowadzenia

W wielkanocną niedzielę około godziny 17.30 policjanci ze Zgorzelca otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Mała Wieś Dolna. 20-letni kierowca z powiatu lubańskiego stracił panowanie nad autem, zjechał do rowu i uderzył w drzewo.
Jak podała nadkomisarz Agnieszka Goguł, oficer prasowa policji w Zgorzelcu, pojazdem podróżowały cztery osoby. Zginęła 17-letnia mieszkanka powiatu zgorzeleckiego, a 16-latka i 26-latek z obrażeniami ciała trafili do szpitala.
- Na miejscu pod bezpośrednim nadzorem prokuratora pracowali zgorzeleccy policjanci, w tym technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych - dodała policjantka.
Nie powinien siadać za kierownicę
Okazało się, że 20-latek w ogóle nie powinien siadać za kierownicę. Ma bowiem - jak informuje policja - orzeczony sądowy zakaz kierowania pojazdami. Był trzeźwy, pobrano od niego krew do dalszych badań.
- Apelujemy o rozwagę na drodze, ponieważ każda nieodpowiedzialna decyzja może kosztować czyjeś życie, dlatego należy przestrzegać ograniczeń prędkości, dostosowywać styl jazdy do warunków i nigdy nie wsiadać za kierownicę pod wpływem używek - podkreśliła nadkomisarz Goguł.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
