Magdalena Żuk zmarła w Egipcie. Śledztwo w tej sprawie trwa już ponad trzy lata i właśnie zostało przedłużone

Śledztwo w sprawie śmierci polskiej turystki w Egipcie zostało po raz kolejny przedłużone - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. A to oznacza, że potrwa co najmniej do końca 2020 roku. Polscy śledczy, którzy sprawę śmierci Magdaleny Żuk badają już ponad trzy lata, wystąpili do swoich egipskich służb o przekazanie kolejnych dokumentów w tej sprawie.