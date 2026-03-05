Zaniepokoiło ich to, że nie odbiera posiłków. 76-latka potrzebowała pilnej pomocy

Do zdarzenia doszło w powiecie lwóweckim Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek (3 marca) jeden z lubańskich policjantów otrzymał informację, że nie ma kontaktu ze starszą mieszkanką Lwówka Śląskiego. Kobieta od kilku dni nie odbierała posiłków dostarczanych przez firmę cateringową.

- Policjanci udali się pod wskazany adres, by sprawdzić, czy kobieta nie potrzebuje pomocy. Choć z mieszkania dochodziły odgłosy świadczące o tym, że ktoś może przebywać w środku, nikt nie reagował na pukanie i wezwania do otwarcia drzwi - przekazała młodszy aspirant Olga Łukaszewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim.

Policjanci przy wsparciu strażaków podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Okazało się, że 76-latka leżała na podłodze i wymagała pilnej pomocy medycznej.

Na miejsce przyjechało pogotowie, które przetransportowało seniorkę do szpitala.

Opracował Michał Malinowski

OGLĄDAJ: Atak na Iran zagraża Polsce? Siemoniak: wszystkie służby specjalne NATO są w alercie