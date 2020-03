Policjanci w kombinezonach, kilka godzin czekania w aucie. Bo podejrzewali koronawirusa. Są wyniki

Autem jechała 21-latka i jej partner. Kobieta niedawno wróciła z Niemiec. Miała gorączkę, problemy z oddychaniem. Źle się czuła. Została przewieziona do szpitala w Bolesławcu, gdzie trafiła do izolatki.

Wynik negatywny

W piątek reporterce TVN24 udało się porozmawiać z 21-latką. Według jej relacji, to ojciec poinformował służby o potencjalnym zagrożeniu. Kilka godzin przed zatrzymaniem na stacji mieli minąć się w przychodni, gdzie kobieta - jak twierdzi - była z powodu zapalenia krtani.

Razem z partnerem relacjonowali też szczegóły zatrzymania na stacji benzynowej. - Policja nas okrążyła. Nie mogliśmy dalej jechać. To jest trochę złe podejście, oni nagle do nas podjeżdżają. Powiedzieli, że mają informację od anonimowej osoby z podejrzeniem, że my mamy koronawirusa - mówił pan Rafał.