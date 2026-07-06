Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

"Doszło do rodzinnej tragedii". Jedna kobieta nie żyje, druga jest w szpitalu. 22-latek zatrzymany

|
Policjanci pracują na miejscu zdarzenia w Lutyni
Do zdarzenia doszło w powiecie średzkim na Dolnym Śląsku
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: TVN24
W Lutyni (Dolnośląskie) strażacy ugasili pożar budynku gospodarczego. Na posesji były dwie ranne kobiety. Miały rany kłute i cięte. Młodsza z nich nie przeżyła. Zatrzymany został 22-letni mężczyzna. Śledztwo prowadzone jest w sprawie zabójstwa.

Jak przekazał dyżurny Państwowej Straży Pożarnej na Dolnym Śląsku, zgłoszenie o pożarze budynku gospodarczego w Lutyni wpłynęło w poniedziałek o godz. 14.40. Na miejsce pierwsi dotarli strażacy, którzy ugasili ogień i znaleźli na posesji dwie ranne kobiety. Śledczy informują, że miały rany kłute i cięte, prawdopodobnie od noża. Starsza została przetransportowana do szpitala. Młodsza, 20-latka, nie przeżyła mimo reanimacji.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu informowała wcześniej tylko, że doszło do "poważnego zdarzenia kryminalnego".

- Natychmiastowe działania podjęte przez policjantów doprowadziły do zatrzymania mężczyzny mającego związek z tym zdarzeniem - poinformował aspirant sztabowy Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Prokuratur Jakub Dłubacz, rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, przekazał, że 22-latek jest spokrewniony z kobietami. Wcześniej nie był karany.

Policjanci pracują na miejscu zdarzenia w Lutyni
Policjanci pracują na miejscu zdarzenia w Lutyni
Źródło zdjęcia: TVN24

Śledztwo jest prowadzone w kierunku zabójstwa. Prowadzi je Prokuratura Rejonowa w Środzie Śląskiej.

"Doszło do rodzinnej tragedii"

Na łamach mediów społecznościowych o sprawie napisała sołtys Lutyni Joanna Bryła. "(...) doszło do rodzinnej tragedii, jakiej nigdy w historii Lutyni nie było. Nie żyje młoda kobieta. Jej matka walczy o życie. (...) Bardzo Państwa proszę, o powstrzymanie się od hejterskich, wrogich i chamskich komentarzy" - brzmi jej wpis.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
45 min
Droga do Watykanu - cnb
Groziła Wojtyle, że "będzie się w piekle smażył"
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
Podcast o końcu świata Magdy Łucyan
Tagi:
Dolnośląskiepożar
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Ronaldo temperuje dziennikarzy w sprawie swojej przyszłości
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na ścianie Batyżowieckiego Szczytu
Turyści z Polski uwięzieni w Tatrach. Akcja trwała cały dzień
METEO
Folarin Balogun na razie strzelił w mundialu trzy gole
Skandal na mundialu. "Jestem zniesmaczony, do wczoraj nie mieściło mi się to w głowie"
Rafał Kazimierczak
Państwowa Inspekcja Pracy
Śmieciówki pod lupą. Zmiany przepisów już w środę
BIZNES
imageTitle
Zarzuty o uległość wobec Trumpa. Prezydent FIFA odbija piłeczkę
EUROSPORT
imageTitle
Dwie zmiany w składzie siatkarek na ostatni turniej Ligi Narodów
EUROSPORT
Lotnisko Balice
Pilot w rejonie lotniska zauważył obiekt przypominający drona
Kraków
easy jet samolot - Wirestock Creators shutterstock_2353222173
Znane linie lotnicze coraz bliżej przejęcia. W grze amerykański fundusz
BIZNES
imageTitle
Trudny mecz koszykarzy. Holendrzy zaskakują
RELACJA
imageTitle
Pogromczyni Świątek już wyeliminowana. Będzie "polski" ćwierćfinał Wimbledonu
EUROSPORT
Puste butelki po alkoholu
Uderzył przechodnia szklaną butelką w twarz
WARSZAWA
Szef MON o Patriotach
"Margines zdolności". Minister o pociskach dla Ukrainy
Polska
Mariusz Błaszczak
Burza o donacje dla Ukrainy. Błaszczak się broni
Polska
Donald Tusk i Jolanta Sobierańska-Grenda
Pięć dni na ratowanie stanowisk. Tusk "zafunduje polityczne igrzyska"?
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Wielka Pętla wjechała w góry. Pogaczar pokazał moc
EUROSPORT
W południowo-zachodniej Francji szaleją pożary lasów
Płoną tysiące hektarów lasu. "Jakby spadła bomba atomowa"
METEO
Katania, Sycylia, Włochy
Wulkan uziemił pasażerów. Zawieszono loty
BIZNES
Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 11
"Wypadł z drogi i uderzył w drzewo". Kierowca nie żyje
WARSZAWA
pln pieniadze shutterstock_2633375807
Pracownicze Plany Kapitałowe do poprawki. KNF chce "zwiększyć atrakcyjność" programu
BIZNES
Katowice-Pyrzowice samolot WizzAir (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot awaryjnie lądował. Powodem "awaria baterii w telefonie"
WARSZAWA
imageTitle
To Infantino uczył Trumpa, do czego służy czerwona kartka
EUROSPORT
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Skazany za gwałt i rozpowszechnianie wizerunku ofiary
Wrocław
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz
Tyle wyniosło wsparcie dla Ukrainy
Polska
Donald Tusk
Tusk: mam złą wiadomość dla Mordoru
Polska
blok budynek mieszkanie katowice shutterstock_2530580891_1
Podatek od nieruchomości. Zbliża się ważny termin
BIZNES
Samiczka pudu południowego
"Zachwyca wszystkich swoim urokiem". Potrzebuje imienia
WARSZAWA
imageTitle
Trump potwierdza: rozmawiałem z Infantino o czerwonej kartce
EUROSPORT
Deszcz, ulewy
Nawet 100 kilometrów na godzinę. Taką pogodę szykuje Bernadette
METEO
Dachowanie auta w Postolinie z czteroma ofiarami śmiertelnymi
Zginęły cztery osoby, kierowca przesłuchany
Trójmiasto
W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch kobiet w wieku 59 i 27 lat, 35-letniego mężczyzny i kilkudniowego noworodka
Ciała czterech osób w mieszkaniu, śledczy mają wyniki sekcji
Kraków

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica