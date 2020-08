Zatrzymała się dopiero, gdy jej auto staranował radiowóz. Wcześniej podczas ucieczki wyskoczył pasażer

W środę do komisariatu policji w Gryfowie Śląskim (woj. dolnośląskie) przyszedł mężczyzna z nagraniem ze swojego wideorejestratora. Kamerka nagrała, jak kierowca forda mondeo doprowadził do kolizji z jego samochodem, a następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

Policjanci rozpoznali dwie osoby - Tomasza J. oraz Magdalenę S. Oboje karani byli w przeszłości m.in. za kradzieże i włamania. Co więcej, mężczyzna niedawno opuścił zakład karny.

Pościg w Lubomierzu

- Wszystkie patrole w powiecie lwóweckim otrzymały informacje o pojeździe i poszukiwanych osobach. Po niespełna trzech godzinach komendant straży miejskiej w Lubomierzu przekazał nam, że widział ten samochód. Patrol policji pojechał we wskazane miejsce, wyjechał naprzeciw poruszającemu się pojazdowi. Używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych dali znak do zatrzymania się - relacjonuje Olga Łukaszewicz, oficer prasowy lwóweckiej policji.

Funkcjonariusz kierujący policyjnym busem staranował forda, zmuszając Magdalenę S. do zatrzymania się. Kobiecie odcięto dalszą drogę ucieczki.

Zarzuty dla obojga, areszt dla mężczyzny

Tomasz J. jest podejrzany o to, że pod groźbą użycia przemocy wobec policjantki zmusił ją do zaniechania podjętej przez nią prawnej czynności służbowej. Dokonał tego w warunkach recydywy. Sąd na wniosek prokuratury aresztował go na okres trzech miesięcy.