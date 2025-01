Zwłoki dwóch mężczyzn w mieszkaniu. Mają rany postrzałowe głowy

czytaj dalej

Kierowca wjechał w tłum w Nowym Orleanie w Stanach Zjednoczonych. Co najmniej 10 osób nie żyje, a 35 trafiło do szpitala - przekazała szefowa miejscowej policji. Jak donoszą świadkowie, kierujący po uderzeniu w ludzi wyszedł z samochodu i zaczął strzelać. Agenci FBI pracujący na miejscu odkryli też ładunki wybuchowe, ale nie wiadomo, czy są one prawdziwe, czy to atrapy. Równocześnie stwierdzili, że nie był to "atak terrorystyczny". Tak twierdzi jednak burmistrzyni Nowego Orleanu.