Zniszczony bankomat i pomalowane sprayem ściany ratusza. Podejrzany w rękach policji

PiS chce zmniejszenia pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego z jedenastu do dziewięciu sędziów. W tej sytuacji TK mógłby zająć się ustawą skierowaną przez prezydenta. Opozycja zaznacza, że to kolejny przykład ręcznego sterowania tą instytucją, rządzący z kolei twierdzą, że ma to usprawnić działania Trybunału. W tej kwestii głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.