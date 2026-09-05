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Wrocław

Zniknęła szafa pancerna z bronią. Zatrzymali osiem osób

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Policja zatrzymała osiem osób
Policja zatrzymała osiem osób
Źródło wideo: Policja Dolnośląska
Źródło zdj. gł.: Policja Dolnośląska
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Osiem osób zostało zatrzymanych, a trzy z nich aresztowano w związku z włamaniem, do którego doszło w powiecie lubińskim. Policjanci nie tylko odzyskali skradzioną broń i gotówkę, ale też znaleźli u zatrzymanych narkotyki.

Jak podaje policja, z obrabowanego domu sprawcy ukradli szafę pancerną z bronią palną i amunicją, a także wartościowe przedmioty, między innymi sprzęt sportowy oraz fotograficzny oraz 20 tysięcy złotych w gotówce. W sumie wartość skradzionych rzeczy oszacowano na 100 tysięcy zł. Do kradzieży doszło w zeszłą sobotę na terenie powiatu lubińskiego.

W związku z tą sprawą policjanci z Lubina i Legnicy przy wsparciu kontrterrorystów z Wrocławia i Opola zatrzymali osiem osób.

Policja zatrzymała osiem osób
Policja zatrzymała osiem osób
Źródło zdjęcia: Policja Dolnośląska

Znaleźli narkotyki

"W jednym z mieszkań zatrzymano 37-letniego mieszkańca Legnicy, u którego zabezpieczono między innymi marihuanę w ilości ponad 2,5 tysiąca porcji handlowych tego narkotyku, 1,5 tysiąca porcji metamfetaminy i 170 porcji handlowych amfetaminy. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków i handlu tymi nielegalnymi środkami. Dodatkowo śledczy ustalili, że mężczyzna jest poszukiwany do obycia kary 1,5 roku pozbawienia wolności" - podaje policja.

37-latek został tymczasowo aresztowany, podobnie jak dwaj inni podejrzani w wieku 33 i 42 lat.

33- i 42-latek są podejrzani o to, że dokonali kradzieży z włamaniem. Ponadto młodszy z nich odpowie za posiadanie i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających i psychotropowych.

"Mundurowi ujawnili w jego mieszkaniu i zabezpieczyli amfetaminę w ilości 2700 porcji handlowych oraz marihuanę w ilości blisko 150 porcji tego narkotyku, a także ponad 8 kilogramów cieczy koloru białego o cechach pochodnych amfetaminy" - ujawnia policja.

Policja zatrzymała osiem osób
Policja zatrzymała osiem osób
Źródło zdjęcia: Policja Dolnośląska

Zatrzymana Białorusinka

Zatrzymano też 27-letnią obywatelkę Białorusi. Funkcjonariusze sporządzili wniosek o wydanie decyzji o zobowiązaniu kobiety do powrotu do ojczyzny. Białorusinka została przekazana funkcjonariuszom Straży Granicznej w Legnicy.

Źródło: tvn24.pl
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Anna Winiarska
Anna Winiarska
Dziennikarka tvn24.pl
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