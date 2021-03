Zatrzymali go inni kierowcy, przed policją uciekł do lasu. Za dwa dni miał odzyskać prawo jazdy

- Dyżurny policji odebrał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy, który podróżował samochodem ciężarowym wraz z naczepą - przekazuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. I dodaje: - Z relacji świadków wynikało, że styl jazdy kierującego ciężarówką wskazywał na to, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Przed policjantami schował się w lesie

W kabinie butelka opróżniona do połowy, kierowca myślał, że już rozładował towar

Funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, że mężczyzna jest pijany. Widzieli, że 52-latek ma problemy z utrzymaniem równowagi. - Kierowca ciężarówki tłumaczył policjantom, że uciekał, bo kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości - relacjonuje Serafin. Mężczyzna nie chciał jednak poddać się badaniu alkomatem. Dlatego został przetransportowany do szpitala na badanie krwi, by sprawdzić zawartość alkoholu w jego organizmie. W kabinie kierowcy znaleziono natomiast, w połowie opróżnioną, butelkę wysokoprocentowego alkoholu. 52-latek nie potrafił powiedzieć policjantom, gdzie się znajduje. I był pewny, że rozładował już wieziony przez siebie towar. - Okazało się jednak, że był tak zamroczony alkoholem, że tylko wydawało mu się, że rozładował już naczepę. Co więcej, mężczyzna stracił wcześniej prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Uprawnienia miał odzyskać za dwa dni - informuje Serafin. Jeśli badania krwi potwierdzą, że mężczyzna prowadził ciężarówkę pod wpływem alkoholu to grozić może mu do dwóch lat więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów i wysoka grzywna.