Nasza dziennikarka pojechała na Zagłębie Miedziowe, czyli jeden z najbogatszych rejonów kraju. To kilka powiatów na północy Dolnego Śląska. Na politycznej mapie Polski to "pisowskie" wyspy otoczone morzem zwolenników KO.

Mieszkańcy są podzieleni

- To raczej nie był mój wybór, tylko wybór rodziny. Byłem niezdecydowany, a że oni chcą tak - to zagłosuję - tłumaczy.

Mówi, że słyszała. - Trzaskowski chce religię wykluczyć, inne rzeczy wykluczyć, a mnie to nie odpowiada. Jestem starej daty, ale wybory po to są, żeby wybrać - opowiada.

- Ciężki wybór, ale jednocześnie to jest obowiązek obywatelski, żeby jednak zagłosować. Wybierając mniejsze zło po tym, co zrobiły rządy PIS-u przez ostatnie dwie kadencje, ta cała dziura budżetowa. Za Koalicją Obywatelską też nie jestem, ale tutaj bym raczej zagłosował na Rafała - mówi Konrad.

Przyjaźń ponad poglądy

Pytamy, czy nie kłócą się o poglądy. - To nie ma znaczenia, kto, co myśli, to każdego wola i na tym polega demokracja - wyjaśnia pan Grzegorz. - On wierzy, ja nie wierzę i dalej chodzimy pod rączkę - żartuje pan Cezary i prosi, by nie mówić o tym żonom.