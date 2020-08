Wyrzucił królika przez okno, bo "go denerwował"

- Do oficera dyżurnego zadzwoniła kobieta, która poinformowała, że jeden z jej sąsiadów wyrzucił przez okno królika. Kobieta zaopiekowała się wystraszonym zwierzęciem do czasu pojawienia się funkcjonariuszy - przekazuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie.

Królik go denerwował

- Powiedział, że wyrzucił go przez okno, bo hałasował i tym go denerwował - relacjonuje Serafin. I dodaje, że królik był bardzo wystraszony, ale na szczęście - prawdopodobnie z uwagi na to, że wyrzucony został z okna na parterze - nie odniósł żadnych obrażeń fizycznych. 41-latek postanowił dobrowolnie poddać się karze. Ma wpłacić tysiąc złotych na rzecz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i zapłacić dwa tysiące złotych grzywny. Karę musi jeszcze zatwierdzić sąd. Za znęcanie się nad zwierzętami grozi do trzech lat więzienia.