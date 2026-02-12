Wyciągnął nóż i zażądał papierosów. Zatrzymano 27-latka

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w jednym ze sklepów na osiedlu Świerczewskiego w Lubinie. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nożem grozi ekspedientce.
Jak ustalili policjanci, 27-latek wszedł do sklepu, gdzie jedna z pracownic rozpoznała go jako sprawcę kradzieży dokonanej dzień wcześniej. Wtedy oburzony mężczyzna wyciągnął nóż oraz pałkę teleskopową, zażądał wydania papierosów.
Napastnik miał też grozić kobiecie pozbawieniem życia.
Po chwili wybiegł ze sklepu. Na miejsce wezwano patrol. W momencie, gdy policjanci zbliżali się do sklepu, zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Został zatrzymany.
27-latek znajdował się pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Policjanci znaleźli przy nim nóż i pałkę teleskopową.
Trafił do policyjnej celi, po czym usłyszał zarzut. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.
Opracowała Svitlana Kucherenko/b
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Dolnośląska policja