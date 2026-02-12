Wyciągnął nóż i zażądał papierosów. Zatrzymano 27-latka

Do zdarzenia doszło w Lubinie Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek rano w jednym ze sklepów na osiedlu Świerczewskiego w Lubinie. Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny, który nożem grozi ekspedientce.

Jak ustalili policjanci, 27-latek wszedł do sklepu, gdzie jedna z pracownic rozpoznała go jako sprawcę kradzieży dokonanej dzień wcześniej. Wtedy oburzony mężczyzna wyciągnął nóż oraz pałkę teleskopową, zażądał wydania papierosów.

Napastnik miał też grozić kobiecie pozbawieniem życia.

Groził ekspedientce nożem i pałką teleskopową Źródło: Dolnośląska policja

Po chwili wybiegł ze sklepu. Na miejsce wezwano patrol. W momencie, gdy policjanci zbliżali się do sklepu, zauważyli mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął uciekać. Został zatrzymany.

27-latek znajdował się pod wpływem amfetaminy i metamfetaminy. Policjanci znaleźli przy nim nóż i pałkę teleskopową.

Trafił do policyjnej celi, po czym usłyszał zarzut. Grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Groził ekspedientce nożem i pałką teleskopową Źródło: Dolnośląska policja

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowała Svitlana Kucherenko/b