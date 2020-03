Bar otwarty, alkohol się leje. Właścicielce grozi osiem lat więzienia

Kłopoty właścicielki

Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów, ale jak zaznacza policja, temu, kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, m.in. powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej, może grozić kara nawet do 8 lat więzienia. W tym przypadku tyczy się to właścicielki lokalu.

- Natomiast sześciu mężczyzn może odpowiedzieć za popełnione wykroczenie niestosowania się do rozporządzenia Ministra Zdrowia, za co grozi im kara grzywny do 5000 złotych. Sprawa zostanie skierowana do sądu - informuje Pawlik.