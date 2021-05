Wzywała pomocy, zginęła na klatce schodowej, szukają zabójcy

W środę po południu przed jednym z bloków przy ulicy Odrodzenia w Lubinie pojawiły się radiowozy i karetki pogotowia. Później dołączył do nich prokurator. "Zginęła tam kobieta w średnim wieku" - informował portal miedziowe.pl. Tę informację potwierdza Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy: - W budynku wielorodzinnym doszło do zabójstwa kobiety. 48-latka na klatce schodowej wzywała pomocy, tej próbowali udzielić jej sąsiedzi. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, ale pomimo podjętej reanimacji kobieta zmarła.

Szukają podejrzewanego o zabójstwo

Na ciele kobiety było kilka ran, które - jak wynika ze wstępnych oględzin - zostały zadane ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem. Śledczy mają już wytypowanego mężczyznę, którego podejrzewają o dokonanie zbrodni. - Trwają czynności mające na celu ustalenie jego miejsca pobytu i zatrzymanie go - podkreśla prokurator. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do zabójstwa. Prokuratura - na tym etapie - nie ujawnia też, czy do zbrodni doszło w mieszkaniu kobiety, czy na klatce schodowej.