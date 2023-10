W trakcie pościgu wyrzucił torbę, z której wysypały się narkotyki. Miał ich aż 10 kilogramów

Lubiński patrol ruchu drogowego zatrzymał 29-latka, który nie zatrzymał się do kontroli i zaczął uciekać, wyrzucając przez okno torbę z narkotykami. Dolnośląscy policjanci przechwycili łącznie ponad 10 kg substancji psychotropowych. Mężczyźnie grozi teraz do 12 lat pozbawienia wolności.

Przemieszczając się w kierunku Krzeczyna Małego, mężczyzna kontynuował ucieczkę. Wyprzedzał inne pojazdy „na trzeciego”, zmuszał kierujących do nagłego hamowania i zjeżdżania z drogi. W międzyczasie wyrzucił przez okno samochodu torbę, z której już w locie wysypywała się substancja koloru brązowego. Okazało się, że były to narkotyki. Chwilę później stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik, uszkadzając samochód. Próbował jeszcze uciekać pieszo, ale został szybko zatrzymany.

Kierującym okazał się 29-letni mieszkaniec powiatu dzierżoniowskiego. Po sprawdzeniu go w policyjnych systemach szybko wyszło na jaw, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Ponadto badanie narkotesterem wykazało, że mężczyzna był pod wpływem marihuany. Została od niego pobrana krew do dalszych badań, a on sam trafił do policyjnej celi.