"Stracił panowanie nad autem, wjechał do rowu i uderzył w drzewo". Był pijany

Miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie, ale nie przeszkadzało mu to wsiąść za kierownicę. 65-letni mężczyzna doprowadził do kolizji, a po niej usłyszał zarzut. Sprawę wyjaśnia policja z Lubina (województwo dolnośląskie).

Do zdarzenia doszło na drodze krajowej numer 36 pomiędzy Lubinem a Prochowicami. - 65-latek na prostym odcinku jezdni nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad autem, wjechał do przydrożnego rowu i uderzył w drzewo - relacjonuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie.