Złożyli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw w sprawie śmierci 34-latka

Chcąc uniknąć ewentualnych zarzutów co do braku bezstronności, decyzją zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka, postępowanie jest kontynuowane w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Pełnomocnicy rodziny złożyli wniosek o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Prokuratura: szczegółowo analizujemy wszystkie zagadnienia

Zwróciliśmy się do prokuratury o komentarz w sprawie wystąpienia pełnomocników. Tomasz Szczepanek z Prokuratury Okręgowej w Łodzi przyznaje, że co prawda nie wypłynęło jeszcze żadne zawiadomienie w tej sprawie, ale śledczy i tak "szczegółowo analizują wszystkie zagadnienia".

Dwie wersje wydarzeń

Jeden z filmów pokazujących interwencję policji na ul. Traugutta w Lubinie trafił do internetu. Na kilkuminutowym nagraniu widać, jak policjanci próbują obezwładnić mężczyznę, m.in. przyciskając go do ziemi. Mężczyzna próbuje się wyrwać, krzyczy i wzywa pomocy. W pewnym momencie 34-latek traci przytomność. Widać wówczas, jak funkcjonariusze starają się go ocucić, poklepując po twarzy.