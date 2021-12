Lubin. 83-letnia piesza potrącona na pasach. Kierująca zaczęła hamować dopiero kilka metrów przed przejściem

Groźnie wyglądające potrącenie pieszej na ulicy Wyszyńskiego w Lubinie (Dolnośląskie). Kierująca samochodem, zbliżając się do przejścia, nie zauważyła przechodzącej przez ulicę kobiety i potrąciła ją ze sporą prędkością. Policja publikuje nagranie ku przestrodze i przestrzega: pora jesienno-zimowa jest ciężka zarówno dla pieszych jak i kierowców. Opady deszczu, śniegu, refleksy świateł - to wszystko niekorzystnie wpływa na percepcję i widoczność.

Do potrącenia pieszej w Lubinie doszło w ciągu ulicy Wyszyńskiego. Było po godzinie 16, kiedy o tej porze roku jest już ciemno. Warunki pogodowe pogarszały również opady.

Potrącenie na przejściu

83-letnia kobieta - co widać na opublikowanym przez policję nagraniu - weszła z wózkiem na oznakowane przejście dla pieszych w momencie, kiedy nadjeżdżający od strony ulicy Leśnej samochód był jeszcze dość daleko. Jednak kierująca hyundaiem 47-latka nie zauważyła pieszej. Zbliżała się do pasów ze sporą prędkością. Hamować zaczęła dopiero kilka metrów przed przejściem, ale było już za późno.

- Mieszkanka Lubina potrąciła przechodzącą przez przejście dla pieszych 83-latkę Pokrzywdzona starsza pani została przetransportowana przez zespół pogotowia ratunkowego do szpitala. Na szczęście, choć na nagraniu z monitoringu miejskiego wyglądało to bardzo groźnie, nie doznała poważnych urazów i po udzieleniu pomocy medycznej wróciła do domu - przekazuje Sylwia Serafin, rzeczniczka lubińskiej policji.