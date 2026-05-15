Wrocław Poszukiwali go po strzelaninie, w której zginęły dwie osoby. Nie żyje Oprac. Bartłomiej Plewnia |

Nie żyje 21-letni mężczyzna poszukiwany po strzelaninie w Lubinie, w której zginęły dwie osoby Źródło wideo: Policja Lubin Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Do strzelaniny na Osiedlu Przylesie w Lubinie doszło w nocy z wtorku na środę. Zginęły dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala. Policjanci poszukiwali domniemanego sprawcy.

Osiedle Przylesie w Lubinie Źródło zdjęcia: TVN24

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwie osoby nie żyją, jedna poszukiwana. Śledczy znają motywy Dolnośląskie

"Był to poszukiwany mężczyzna"

W piątek po godzinie 8.30 rano funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące nieznanego mieszkańcom mężczyzny, który przebywał "w ogólnodostępnej wiacie" na terenie Wielkopolski.

- W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że była to osoba poszukiwana od kilku dni - przekazała TVN24 podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowa policji w Lubinie. - Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje które możemy udzielić - zastrzegła.

Nie ujawniła, w jakiej miejscowości znaleziono poszukiwanego mężczyznę.

OGLĄDAJ: TVN24