Poszukiwali go po strzelaninie, w której zginęły dwie osoby. Nie żyje
Do strzelaniny na Osiedlu Przylesie w Lubinie doszło w nocy z wtorku na środę. Zginęły dwie osoby, a jedna trafiła do szpitala. Policjanci poszukiwali domniemanego sprawcy.
"Był to poszukiwany mężczyzna"
W piątek po godzinie 8.30 rano funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące nieznanego mieszkańcom mężczyzny, który przebywał "w ogólnodostępnej wiacie" na terenie Wielkopolski.
- W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna odebrał sobie życie przy użyciu broni palnej. Dalsze czynności prowadzone w tej sprawie przez policjantów z Wielkopolski, a także funkcjonariuszy dolnośląskiej policji, w tym z Lubina, potwierdziły, że była to osoba poszukiwana od kilku dni - przekazała TVN24 podkomisarz Sylwia Serafin, oficer prasowa policji w Lubinie. - Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje które możemy udzielić - zastrzegła.
Nie ujawniła, w jakiej miejscowości znaleziono poszukiwanego mężczyznę.