"Chciał zadbać o to, by jego wybrance niczego nie brakowało w więzieniu". Sam też trafił za kraty

Ona została zatrzymana, bo miała do odbycia karę pozbawienia wolności. On ukochanej przyniósł rzeczy, które miały ułatwić jej pobyt za kratami. I sam też został zatrzymany, bo okazało się, że również ma do odbycia karę więzienia. Para została rozdzielona na 182 dni.

Policjanci z Lubina (województwo dolnośląskie) zatrzymali 49-latkę, która miała do odbycia karę 182 dni więzienia za oszustwa. Kobieta ze swojego mieszkania trafiła do celi i czekała na konwój do zakładu karnego. - Po czterech godzinach w komendzie pojawił się konkubent zatrzymanej, który chciał przekazać jej rzeczy pierwszej potrzeby. Chciał zadbać o to, by wybrance niczego nie brakowało w trakcie odbywania kary - relacjonuje Krzysztof Pawlik z policji w Lubinie. OGLĄDAJ NA ŻYWO W TVN24 GO >>>

Przyniósł rzeczy ukochanej, sam został zatrzymany

W trakcie wizyty partnera kobiety w policyjnej siedzibie okazało się, że mężczyzna także ma do odbycia karę pozbawienia wolności. - 43-latek figurował w naszych systemach jako osoba poszukiwana do odbycia kary 182 dni w zamian za nie wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego - przekazuje policjant. I dodaje, że para w osobnych celach czekała na konwój do zakładów karnych.

Spotkają się dopiero po 182 dniach rozłąki.

