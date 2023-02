Okradł sklep, postrzelił ochroniarza, który go dogonił. Policjanci wiedzą, jak się nazywa

Policja: wyciągnął broń pneumatyczną i strzelił, ranił ochroniarza w twarz

Poszkodowany 63-latek trafił do szpitala w Lubinie, a następnie został przetransportowany do Legnicy. Ostatecznie, ze względu na charakter obrażeń, zdecydowano o przeniesieniu go do specjalistycznego szpitala we Wrocławiu, gdzie ma przejść poważny zabieg. - Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - przekazał Pawlik.