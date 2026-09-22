Wrocław Zaginęły 14-letnia Julia i 16-letnia Rachela Rafał Molenda |

Wyszły do szkoły i zniknęły. Policja szuka Julii i Racheli Źródło wideo: Policja Lubin Źródło zdj. gł.: Policja w Lubinie

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16-letnia Rachela Siwak po raz ostatni była widziana w poniedziałek około godziny 15, gdy wychodziła ze szkoły. Ubrana była w ciemnobrązową bluzę z kapturem. Miała szare spodnie i buty z napisem "Nike", a także czarny plecak.

16-letnia Rachela Siwak Źródło zdjęcia: Policja Lubin

14-letnia Julia Kapłon po raz ostatni była widziana w poniedziałek, 21 września, gdy wyszła z domu do szkoły. Od tamtej pory nie wróciła do domu ani nie skontaktowała się z bliskimi. Nastolatka ma około 160 centymetrów wzrostu, jest szczupła, ma długie blond włosy i piwne oczy. W dniu zaginięcia była ubrana w czarną kurtkę z napisem "Pitbull" i szare buty z napisem "Nike". Miała przy sobie czarny plecak z napisem "Pitbull".

14-letnia Julia Kapłon Źródło zdjęcia: Policja Lubin

Apel policji

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć informacje o miejscu pobytu nastolatek.

- Nie wykluczamy żadnego scenariusza, również takiego, że obie poszukiwane nastolatki mogą znajdować się razem. Policjanci zbierają informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionych - poinformowała Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. - Osoby, które mogą przyczynić się do odnalezienia bądź ustalenia obecnego miejsca pobytu 14-latki i 16-latki, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Lubinie pod numerami 47 874 32 22, 47 874 32 00 lub pod numerem alarmowym 112 - dodała.