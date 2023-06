Napad na pub z toporem w ręku. Wśród aresztowanych 18-letnia dziewczyna

Do rozboju doszło pod koniec maja w jednym z pubów na osiedlu Przylesie w Lubinie. Jak wynikało ze zgłoszenia, zamaskowani sprawcy weszli do lokalu, rozbili szybę pleksi, za którą znajdowała się pracownica lokalu i - używając do tego przedmiotu przypominającego siekierę - doprowadzili pokrzywdzoną do stanu bezbronności, a następnie ukradli pieniądze w kwocie 550 złotych.