15-letni Kuba chciał pomóc koleżance, zginął od ciosu nożem. Jest wyrok

21-letni Karol F. został skazany na karę 25 lat więzienia za zabójstwo 15-letniego chłopca na Wzgórzu Zamkowym w Lubinie na Dolnym Śląsku. Kuba zginął od ciosu nożem w klatkę piersiową. Wyrok jest nieprawomocny.

Do tragicznych wydarzeń doszło wieczorem 10 maja 2019 roku w Lubinie. Około godziny 1 policja otrzymała zgłoszenie o rannym mężczyźnie leżącym na Wzgórzu Zamkowym. Poszkodowanym okazał się 15-latek. Miał ranę klatki piersiowej, która powstała w wyniku ciosu zadanego nożem. Policjanci podjęli reanimację, ale chłopca nie udało się uratować.

Wkrótce po tym zdarzeniu policja zatrzymała trzech mężczyzn - Karola F., Sebastiana H. oraz Dawida M. Z ustaleń śledztwa wynikało, że 15-letni chłopiec był widzem maratonu filmowego w Lubinie. W przerwie seansu z dwiema koleżankami poszedł na Wzgórze Zamkowe. Tam - według ustaleń prokuratury - byli też trzej mężczyźni w wieku od 20 do 23 lat. Doszło do utarczki słownej, a jeden z oskarżonych zabrał okulary koleżance 15-latka i wyrzucił je za mur Wzgórza. Chłopiec poszedł po te okulary, a za nim ruszył Karol F. Mężczyzna za murem - zdaniem śledczych - ugodził nożem 15-latka. I jak gdyby nigdy nic wrócił do swoich kolegów.

Jak informowano, mężczyźni po wszystkim poszli na grilla. Później F. miał przyznać się towarzyszom do tego, co zrobił. Ci jednak - jak twierdzą prokuratorzy - nie zrobili nic, by pomóc chłopcu. Pogotowie ratunkowe wezwały koleżanki 15-latka. Na pomoc było już jednak za późno.

Karol F. został oskarżony o to, że działając z zamiarem bezpośrednim zadał cios nożem 15-latkowi, przez co spowodował jego śmierć. Legnicki sąd skazał go na 25 lat więzienia. Wskazał przy tym, że oskarżony działał z zamiarem ewentualnym.

15-latek zginął od ciosu nożem. Trzech oskarżonych TVN24 Wrocław

Będzie apelacja

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Lidia Tkaczyszyn powiedziała w czwartek, że prokuratura nie zgadza się z takim ustaleniem sądu i stoi na stanowisku, że sprawca działał z zamiarem bezpośrednim.

- Dlatego po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku, prokuratura złoży apelację, również co do orzeczonej kary - powiedziała rzeczniczka wskazując, że oskarżenie wnioskowało o wymierzenie dożywocia.

Pozostali oskarżeni w tej sprawie - Sebastian H. i Dawid M. - zostali skazani na kary po sześć miesięcy pozbawienia wolności za niezawiadomienie o dokonaniu przestępstwa. Sąd uniewinnił ich przy tym od zarzutu nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu. Dla nich prokurator domagała się trzech lat więzienia.

Dodatkowo Dawid M. został skazany za posiadanie w telefonie komórkowym materiałów pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18. roku życia. Wyszło to na jaw w toku śledztwa.

Autor:ib/ks

Źródło: PAP/TVN24 Wrocław