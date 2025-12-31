Kobieta potrącona na pasach przez 76-latka. "Ciężkie obrażenia ciała"

Lubin. Kobieta potrącona na pasach przez 76-latka

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło we wtorek (30 grudnia) na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszyńskiego w Lubinie.

- Prawidłowo przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych 75-letniej kobiecie, pierwszeństwa nie ustąpił kierujący samochodem osobowym marki Mazda, 76-letni mieszkaniec gminy Lubin, doprowadzając do potrącenia - podała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Lubinie Źródło: KPP w Lubinie

Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.

- Kierujący samochodem twierdził, że nie zauważył pieszej. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. W chwili zdarzenia był trzeźwy - dodała policjantka.

OGLĄDAJ: TVN24 HD