Kobieta potrącona na pasach przez 76-latka. "Ciężkie obrażenia ciała"

Do zdarzenia doszło we wtorek (30 grudnia) na przejściu dla pieszych na ulicy Wyszyńskiego w Lubinie.
- Prawidłowo przechodzącej przez oznakowane przejście dla pieszych 75-letniej kobiecie, pierwszeństwa nie ustąpił kierujący samochodem osobowym marki Mazda, 76-letni mieszkaniec gminy Lubin, doprowadzając do potrącenia - podała podkomisarz Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.
Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała trafiła do szpitala.
- Kierujący samochodem twierdził, że nie zauważył pieszej. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy. W chwili zdarzenia był trzeźwy - dodała policjantka.
Autorka/Autor: mm/PKoz
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lubinie