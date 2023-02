Ksiądz skazany za dziecięcą pornografię. Był dyrektorem salezjańskiej podstawówki

czytaj dalej

35-latek zatrzymany po strzelaninie, w której zginęła jedna osoba, w najbliższych dniach ma usłyszeć zarzuty. Do ataku z użyciem broni palnej doszło w czwartek przed południem w jednym z barów w samym centrum Krakowa. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, napastnik miał podejść do siedzących przy stoliku dwóch mężczyzn z ekipy budowlanej i do jednego z nich strzelić. Potem wymierzył w drugiego, ale zablokowała mu się broń.