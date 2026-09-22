Wrocław Dwie zaginione nastolatki odnalazły się. Policja zakończyła poszukiwania Oprac. Rafał Molenda |

Policja zakończyła poszukiwania (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

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Zakończyły się poszukiwania dwóch nastolatek, których od poniedziałku szukali policjanci. Dziewczynki w poniedziałek rano wyszły do szkoły i nie wróciły do domów. Policjanci rozpoczęli poszukiwania po zgłoszeniu zaginięcia przez rodziny nastolatek.

Obie dziewczynki zostały odnalezione we wtorek i jak informują policjanci, wróciły do domów całe i zdrowe. Szczegółów odnalezienia dziewczynek i miejsca ich pobytu poza domami rodzinnymi służby nie ujawniają.