Dwie zaginione nastolatki odnalazły się. Policja zakończyła poszukiwania
Zakończyły się poszukiwania dwóch nastolatek, których od poniedziałku szukali policjanci. Dziewczynki w poniedziałek rano wyszły do szkoły i nie wróciły do domów. Policjanci rozpoczęli poszukiwania po zgłoszeniu zaginięcia przez rodziny nastolatek.
Obie dziewczynki zostały odnalezione we wtorek i jak informują policjanci, wróciły do domów całe i zdrowe. Szczegółów odnalezienia dziewczynek i miejsca ich pobytu poza domami rodzinnymi służby nie ujawniają.
Źródło: tvn24.pl