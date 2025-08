"Chcieli zarobić", włamali się do auta i zamówili lawetę. Grozi im nawet 10 lat więzienia

Lubin Źródło: Google Maps

Policjanci z Lubina otrzymali zgłoszenie o kradzieży samochodu z jednego z parkingów. Zatrzymali 33-letnią kobietę i o dwa lata starszego mężczyznę.

- Para chciała zarobić i oboje wpadli na pomysł szybkiego zysku. Wybrali na jednym z parkingów w Lubinie samochód, do którego się włamali. Następnie zadzwonili po kierowcę lawety, okłamując go, że pojazd należy do nich, ale uległ awarii i chcą go zezłomować - zrelacjonowała aspirant sztabowa Sylwia Serafin z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie.

Para złodziei holowała nie swoje auto, by na tym zarobić Źródło: KWP we Wrocławiu

Kobieta i mężczyzna trafili do policyjnej celi. Usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Skradziony pojazd wrócił do właściciela.

Grozi im nawet do 10 lat więzienia.