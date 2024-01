Był pijany i przyjechał do przedszkola po córkę. Usłyszał wyrok

38-latek pijany wsiadł do auta i pojechał odebrać swoją córkę z przedszkola w Lubinie (woj. dolnośląskie). W organizmie miał ponad dwa promile alkoholu. Po wsadzeniu czteroletniej dziewczynki do auta próbował odjechać z parkingu. Inni rodzice wezwali patrol. Mężczyzna w trybie przyspieszonym został skazany na karę pół roku pozbawienia wolności.

W środę, 10 stycznia, lubińska policja została powiadomiona o tym, że jeden z rodziców przyjechał do przedszkola po córkę kompletnie pijany. 38-letni obcokrajowiec, mieszkający w Lubinie, nie zważając na swój stan nietrzeźwości wsiadł do auta marki Toyota i podjechał pod przedszkole swojego dziecka, aby zabrać je do domu. Po tym, jak posadził czteroletnią dziewczynkę w samochodzie, próbował odjechać z parkingu, z czym miał wielki kłopot. Widząc to jeden z rodziców natychmiast wezwał na miejsce patrol, który zatrzymał mężczyznę.