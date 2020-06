Zginął od ciosu nożem, leżał pod ławką. O zabójstwo podejrzany znajomy

Miejsce w którym doszło do zabójstwa 37-latka

49-latek podejrzany o zabójstwo, w jego mieszkaniu portfel ofiary

W sprawie zatrzymano 49-latka. W jego mieszkaniu znaleziono między innymi portfel zamordowanego. Według lokalnych mediów mężczyźni znali się, a w tragiczny wieczór mieli pić razem alkohol. 49-latek usłyszał zarzut zabójstwa. - W oparciu o liczne zgromadzone dowody prokurator zarzucił 49-letniemu mężczyźnie dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim. Po przesłuchaniu mężczyzny w charakterze podejrzanego, prokurator skierował do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie - powiedziała portalowi miedziowe.pl Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy. I dodała, że na razie trudno mówić o motywacjach mężczyzny. Sąd do wniosku się przychylił, a to oznacza, że najbliższe trzy miesiące podejrzany spędzi w areszcie śledczym. Grozi mu dożywocie.